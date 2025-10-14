Ричмонд
В Калининграде станет больше депутатов

В Калининграде прошли публичные слушания по изменению Устава города, касающегося численности депутатов городского Совета.

Источник: Янтарный край

Согласно проекту, количество депутатов увеличится с 27 до 30 человек.

Изменение обусловлено требованиями федерального законодательства для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тысяч человек. По данным на 1 января 2025 года, численность населения Калининграда составила 488690 человек, а за последние годы выросло и число избирателей.

В соответствии с поправками, на предстоящих выборах в 2026 году в городе будет сформировано 30 избирательных округов вместо прежних 27. Проект решения будет рассмотрен на заседании городского Совета депутатов.