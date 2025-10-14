Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированной структурой и сам отказался бы от такой премии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированной структурой. Об этом он заявил на совещании в Минске по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Getty Images

По данному вопросу глава государства высказался в связи с тем, что в нынешнем году Нобелевскую премию мира присудили не Президенту США Дональду Трампу, а оппозиционной активистке из Венесуэлы, которую мало кто в принципе знает.

«Я лично бы ему (Президенту США. — Прим. БЕЛТА) посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их Президент на международной арене. Это важнее — оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.

«Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот — способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне. Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы (ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете). Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?» — высказал свою позицию Президент Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше