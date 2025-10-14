Ричмонд
В Башкирии представили начальника республиканского УФСИН

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил полковника внутренней службы Сергея Кудрявцева с назначением на пост начальника УФСИН России по РБ, пожелав ему успехов в службе.

Источник: Башинформ

«Надеюсь, что благодаря высоким компетенциям, богатому профессиональному и управленческому опыту, вы обеспечите качественное и эффективное решение поставленных перед вами задач», — цитирует Хабирова пресс-служба руководителя республики.

Как отметил Глава региона, сотрудники ФСИН решают очень важную государственную задачу.

«Вы работаете с людьми, преступившими закон, чтобы вернуть их в общество как социально ответственных граждан. Безусловно, такая деятельность требует особого отношения, самоотдачи, выдержки и терпения», — подчеркнул Хабиров.

Директор ведомства, генерал внутренней службы Аркадий Гостев в режиме ВКС обозначил стоящие перед Кудрявцевым задачи и выразил признательность Башкортостану за содействие работе ведомства.

«Благодарю за поддержку личного состава, за принятие документов, программных продуктов, предусматривающих возможность оказания помощи осуждённым, освобождённым из мест лишения свободы. Это действительно важно, и люди это видят. Убеждён, что совместные усилия и плодотворное сотрудничество позволят нам вместе добиться больших результатов», — сказал Гостев.

Напомним, указ о назначении Сергея Кудрявцева на должность подписал президент страны Владимир Путин.