В Башкирии представили начальника республиканского УФСИН

«Надеюсь, что благодаря высоким компетенциям, богатому профессиональному и управленческому опыту, вы обеспечите качественное и эффективное решение поставленных перед вами задач», — цитирует Хабирова пресс-служба руководителя республики.
Как отметил Глава региона, сотрудники ФСИН решают очень важную государственную задачу.
«Вы работаете с людьми, преступившими закон, чтобы вернуть их в общество как социально ответственных граждан. Безусловно, такая деятельность требует особого отношения, самоотдачи, выдержки и терпения», — подчеркнул Хабиров.
Директор ведомства, генерал внутренней службы Аркадий Гостев в режиме ВКС обозначил стоящие перед Кудрявцевым задачи и выразил признательность Башкортостану за содействие работе ведомства.
«Благодарю за поддержку личного состава, за принятие документов, программных продуктов, предусматривающих возможность оказания помощи осуждённым, освобождённым из мест лишения свободы. Это действительно важно, и люди это видят. Убеждён, что совместные усилия и плодотворное сотрудничество позволят нам вместе добиться больших результатов», — сказал Гостев.
Напомним, указ о назначении Сергея Кудрявцева на должность подписал президент страны Владимир Путин.