Слюсарь пообещал ростовскому ипподрому чудесное перерождение

— Решение закрыть ипподром — не наше. Мы не вправе диктовать новому собственнику объекта, что ему делать со своим активом, — сообщил первым делом Слюсарь. — Но мы точно не дадим построить то, что компания там собиралась строить, — безликую многоэтажную застройку. Там будет большой парк, как я и говорил раньше, с организацией культурно-досуговых пространств, которых остро не хватает в городе. Также там могут появиться несколько зданий, которые станут архитектурными доминантами. Они должны не портить облик города, а наоборот, украшать его.