Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев и Путин обсудили предстоящий госвизит президента Казахстана в Россию

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию.

указывается в сообщении

По данным пресс-службы президента России, собеседники подтвердили «настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

В пресс-службе Акорды добавили, что главы государств «обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне».