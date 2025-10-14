Токаев и Путин обсудили предстоящий госвизит президента Казахстана в Россию

Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию.
По данным пресс-службы президента России, собеседники подтвердили «настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».
В пресс-службе Акорды добавили, что главы государств «обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне».