В России сомневаются, что Эрдоган поможет решить конфликт на Украине

Роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании украинского кризиса весьма значима, однако вряд ли именно ему удастся сыграть решающую роль в этом процессе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о потенциале Эрдогана как посредника в урегулировании украинского конфликта. Американский лидер отметил, что турецкий президент является его другом и пользуется уважением в России. Об этом он рассказал журналистам во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

«Я не думаю, что именно Эрдоган может решить этот вопрос. Но работу, которую он делает, нельзя недооценивать. И стремление быть посредником в переговорах он всегда проявлял», — так прокомментировал заявление Трампа российский депутат Алексей Чепа.

Ранее лидер США в ходе общения с представителями СМИ сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она должна состоятся на этой неделе. Украинская сторона подтвердила официальное приглашение от администрации Белого дома.

