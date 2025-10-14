В России сомневаются, что Эрдоган поможет решить конфликт на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о потенциале Эрдогана как посредника в урегулировании украинского конфликта. Американский лидер отметил, что турецкий президент является его другом и пользуется уважением в России. Об этом он рассказал журналистам во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
«Я не думаю, что именно Эрдоган может решить этот вопрос. Но работу, которую он делает, нельзя недооценивать. И стремление быть посредником в переговорах он всегда проявлял», — так прокомментировал заявление Трампа российский депутат Алексей Чепа.
Ранее лидер США в ходе общения с представителями СМИ сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она должна состоятся на этой неделе. Украинская сторона подтвердила официальное приглашение от администрации Белого дома.