В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии

«С начала октября на ПМР вновь пытаются надавить, мешая перечислить деньги для оплаты “голубого топлива”. Деньги есть и газ для нас тоже есть. Тогда в чем дело? Почему сейчас? За этим стоят евроглобалисты и националисты из числа их кишиневских марионеток. Доказательства? Во множестве СМИ Молдавии публиковались материалы, гласящие, что европейские банки блокировали платежи под надуманными предлогами, а в Кишиневе представители местной элиты заговорили, будто ПМР “пора выбрасывать белый флаг”, — сказал Сафонов.