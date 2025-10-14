В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии

Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения.
«С начала октября на ПМР вновь пытаются надавить, мешая перечислить деньги для оплаты “голубого топлива”. Деньги есть и газ для нас тоже есть. Тогда в чем дело? Почему сейчас? За этим стоят евроглобалисты и националисты из числа их кишиневских марионеток. Доказательства? Во множестве СМИ Молдавии публиковались материалы, гласящие, что европейские банки блокировали платежи под надуманными предлогами, а в Кишиневе представители местной элиты заговорили, будто ПМР “пора выбрасывать белый флаг”, — сказал Сафонов.
Депутат считает, что блокированием платежей за поставки газа противники Приднестровья решили нанести новый удар по предприятиям республики, чтобы остановить их. По его словам, из-за этого люди могут остаются без работы, ухудшится общая ситуация и возможно сорвутся регулярные социальные выплаты.
«Наши противники решили вызвать негатив к власти ПМР внутри нашей республики, объявив вначале о включении в Молдавии отопления в домах с 3 октября, тогда как в ПМР это нужно было сорвать. Но сработать на контрасте не вышло, потому что у Кишинева не хватило ресурсов дать отопления в дома. Теперь власти Молдовы обещают дать своим согражданам отопление с 23 октября по 1 ноября. Нам же продолжают блокировать платежи», — отметил Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что власти Молдавии заинтересованы в том, чтобы снизить авторитет Приднестровья в глазах своих сограждан с молдавскими паспортами, которые снимают или покупают квартиры в ПМР. По его словам, люди в Приднестровье платят за газ и электроэнергию по более приемлемым тарифам, чем в Молдавии.
«Продолжение газовой блокады ПМР позволяет отвлечь внимание людей от ситуации в Молдове. Что касается конечного провала новой блокады ПМР в области газа, то в последние дни последовала серия заявлений российских официальных лиц — от МИДа РФ до пресс-секретаря президента России. Суть у них одна: Приднестровье в любом случае не останется без помощи. Как экономической, так и любой другой, какая потребуется. В любом случае, проблема с блокировкой платежей за газ разрешится», — подытожил Сафонов.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.