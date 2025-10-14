Беларусь и Китай подписали декларацию об углублении сотрудничества в высшем образовании

«Сегодня проходит уже третье заседание Ассоциации университетов Беларуси и Китая. В преддверии пленарного заседания подписана декларация о сотрудничестве в сфере высшего образования между китайскими и белорусскими университетами, которая предполагает несколько очень значимых для наших стран аспектов, — рассказал Вадим Богуш. — Прежде всего это аспекты гуманитарного сотрудничества, которые основаны на общих для Беларуси и Китая подходах к сохранению исторической памяти, к оценке роли советского и китайского народов в Победе во Второй мировой войне и в обеспечении мирного мироуклада. Также декларация затрагивает комплекс образовательных и научных отношений, которые развиваются не только в рамках двусторонних межвузовских отношений, но и сетевого взаимодействия среди университетов, которые входят в ассоциацию».