Лукашенко поручил выработать алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу, установив «красные линии»

«С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном, нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем. Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях. Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках», — заявил белорусский лидер.