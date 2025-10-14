«Мы к этому готовы». Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 14 октября, во время совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, заявил про готовность заключить большую сделку Беларуси с США. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что политика на возобновление отношений с США должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Он уточнил, что про это уже говорилось не единожды. Александр Лукашенко пообещал проинформировать белорусов, когда придет время.
— Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем. Давайте будем решать. Мы к этому готовы, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».
Кроме того, Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.
