«Мы к этому готовы». Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США

Лукашенко заявил про готовность заключить большую сделку Беларуси с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 14 октября, во время совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, заявил про готовность заключить большую сделку Беларуси с США. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства акцентировал внимание на том, что политика на возобновление отношений с США должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Он уточнил, что про это уже говорилось не единожды. Александр Лукашенко пообещал проинформировать белорусов, когда придет время.

— Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем. Давайте будем решать. Мы к этому готовы, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».

Кроме того, Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Мингорисполком назвал самые частые жалобы на ЖКХ в службу 115.

