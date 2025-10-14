Лукашенко заявил, что точно отказался бы от Нобелевской премии

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое проходит во Дворце Независимости 14 октября, заявил, что точно отказался бы от Нобелевской премии. Об этом пишет БелТА.
— Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заметил, что известно по белорусским деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире.
— Да ничего не сделали. Наоборот — способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Вместе с тем президент Беларуси отреагировал на вручение Нобелевской премии мира «оппозиционерке из Венесуэлы». Он заявил, что ничего не имеет против, не знает о ее политике и допустил, что присутствующие на совещании также ничего не знают.
— Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально? — высказал свое мнение глава государства.
