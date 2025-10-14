Ричмонд
Токаев назначил экс-главу Минздрава Алексея Цоя советником по социальным вопросам

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Распоряжением главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, говорится на сайте Акорды.

Источник: Служба центральных коммуникаций

Цой возглавлял Минздрав Казахстана с середины 2020 года до конца 2021 года.

Что известно об Алексее Цое

Новоназначенный советник президента родился в 1977 году в Шымкенте.

Образование

В 2001 году он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «врач».

В 2004 году защитил диссертацию «Роль длительной криоконсервации в эффективности трансплантации фетальных гепатоцитов», получил степень «кандидат медицинских наук».

В 2007 году — Институт международного права и международного бизнеса «Данекер» по специальности «юрист».

В 2015 году получил степень доктора делового администрирования в Высшей школе корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность

2001−2007 — Врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения;

2002−2004 — Менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании GlaxoSmithKline;

2006−2009 — Генеральный секретарь ОО «Евроазиатское респираторное общество»;

2007−2010 — Директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» Управления делами президента Казахстана;

2010−2011 — Начальник ГУ «Медицинский центр Управления Делами Президента РК» (политическая государственная служба), главный редактор журнала «Вестник МЦ УДП РК»;

2011−2014 — Главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата города Астаны;

2014−2017 — Вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

2017−2019 — Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

2019−2020 — Руководитель медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан;

2020- 2021 — Министр здравоохранения Республики Казахстан;

2022−14.10.2025 — Руководитель Медицинского центра управления делами президента.