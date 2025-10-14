Эксперт оценил возможность появления восточной альтернативы НАТО

Он также отметил высокую вероятность появления альтернативного блока, указав, что это напрямую зависит от действий Запада. Если западные страны продолжат оказывать давление на Китай, у последнего не останется иного выхода, кроме как сформировать коалицию с Россией и Северной Кореей, пояснил эксперт. Котков допустил, что к этому союзу также может присоединиться Белоруссия.