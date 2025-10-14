Эксперт оценил возможность появления восточной альтернативы НАТО

Он также отметил высокую вероятность появления альтернативного блока, указав, что это напрямую зависит от действий Запада. Если западные страны продолжат оказывать давление на Китай, у последнего не останется иного выхода, кроме как сформировать коалицию с Россией и Северной Кореей, пояснил эксперт. Котков допустил, что к этому союзу также может присоединиться Белоруссия.
«Превзойти НАТО такой блок может, потому что сегодня Китай — это вторая экономика мира», — добавил эксперт.
Китаист также отметил лидирующие позиции КНР в области внедрения инноваций, включая разработку беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он указал на отсутствие у Пекина серьезных внутренних проблем, что выгодно отличает его от государств-членов НАТО.