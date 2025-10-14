Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил возможность появления восточной альтернативы НАТО

Создание альтернативного НАТО блока с участием России и Китая теоретически возможно и позволит превзойти мощь западного альянса, заявил NEWS.ru китаист Кирилл Котков. Эксперт полагает, что лидерство в такой коалиции может принадлежать Пекину.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Теоретически создание альтернативного НАТО альянса, конечно, возможно, причем если это состоится, то ведущим в этом блоке будет Китай, а ведомым Россия по экономическим причинам», — считает Котков.

Он также отметил высокую вероятность появления альтернативного блока, указав, что это напрямую зависит от действий Запада. Если западные страны продолжат оказывать давление на Китай, у последнего не останется иного выхода, кроме как сформировать коалицию с Россией и Северной Кореей, пояснил эксперт. Котков допустил, что к этому союзу также может присоединиться Белоруссия.

«Превзойти НАТО такой блок может, потому что сегодня Китай — это вторая экономика мира», — добавил эксперт.

Китаист также отметил лидирующие позиции КНР в области внедрения инноваций, включая разработку беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он указал на отсутствие у Пекина серьезных внутренних проблем, что выгодно отличает его от государств-членов НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше