«Важнее — оценка международного сообщества и людей в мире». Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированной структурой

Лукашенко назвал политизированным Нобелевский комитет, не наградивший Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября, во вторник, на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое проходит во Дворце Независимости, назвал политизированным Нобелевский комитет, не наградивший президента США Дональда Трампа. Подробности приводит БелТА.

Глава государства по указанному вопросу высказался из-за того, что в 2025 году Нобелевскую премию мира присудили оппозиционной активистке из Венесуэлы.

— Я лично бы ему (президенту США Дональду Трампу. — Ред.) посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту, — заявил президент Беларуси.

Глава государства обратил внимание на то, что люди в мире должны оценить все то, что делают США и их президент на международной арене.

— Это важнее — оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. — Ред.), — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что точно отказался бы от Нобелевской премии.

Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Кстати, Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».

