В Кремле прокомментировали ситуацию с поставкой Tomahawk Киеву

«Ну, давайте дождемся [встречи президентов США и Украины], посмотрим заявление, послушаем, проанализируем их Вот посмотрим на ее результаты», — сказал представитель Кремля.
При этом Песков подтвердил, что Москва осведомлена о готовящейся встрече и наблюдает за ситуацией.
14 октября газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.
13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.