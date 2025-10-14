Ричмонд
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставкой Tomahawk Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о передаче американских Tomahawk Украине, призвал дождаться встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости"

«Ну, давайте дождемся [встречи президентов США и Украины], посмотрим заявление, послушаем, проанализируем их Вот посмотрим на ее результаты», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подтвердил, что Москва осведомлена о готовящейся встрече и наблюдает за ситуацией.

14 октября газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

