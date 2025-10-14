Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Снесем Севастополь»: что стоит за угрозами генерала США

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Агрессивные заявления экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса и ему подобных объясняются в первую очередь стремлением военных и политических кругов выбить для себя как можно больше бюджетных денег, используя антироссийскую милитаристскую риторику. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Ходжес в интервью польскому YouTube-каналу заявил, что силы НАТО «уничтожили» бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. При этом Калининград и Севастополь и расположенные в них военные объекты, по его словам, были бы «ликвидированы в первые же часы».

«На Западе существует информационно-пропагандистский контур, настроенный на подготовку своего обывателя к войне, для того чтобы урезать социальные программы и выбить из него деньги на милитаризацию Европы. В качестве “главного врага” они обозначают “агрессивную Россию”. Вот в этом контуре и трудятся многие военные, политики, общественные деятели, подпитывающие этот контур всевозможными заявлениями, аналитическими выкладками, размышлениями и выступлениями на телевидении», — сказал Кошкин.

В то же время, по мнению эксперта, коллективный Запад вступил в фазу очередного исторического цикла планирования «похода на Восток», как это было в первой половине XX века.

Как отметил аналитик, составлять те или иные планы ведения боевых действий против потенциальных противников — это непосредственная работа военных любых стран или блоков, за которую они получать деньги и различные преференции.

«Как только они теряют фокус внимания общества, им платят меньше денег, у них меньше льгот и почета. Они понимают, что сейчас находятся на восходящей ветви своего успеха, естественно, у них повышаются оклады, расширяются штаты и так далее», — пояснил Кошкин.

Однако если речь заходит о готовности непосредственного ведения боевых действий, в этом аспекте реальная боеспособность натовских сил значительно уступает их громкой риторике, считает эксперт. Об этом, в частности, по его словам, свидетельствует недавний инцидент с беспилотниками в Польше. Тогда на перехват кустарно собранных дронов без взрывчатки польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также F-16 Румынии и Нидерландов. По этим «копеечным» дронам были выпущены дорогостоящие ракеты.

По мнению Кошкина, такие действия свидетельствуют об отсутствии у поляков и других европейцев реального понимания современных военных конфликтов.

«То есть расходы бешеные, результат ноль. Даже блогеры и оппозиционные журналисты в европейских государствах смеются. Так что говорить о выучке и желании пока не приходится. Они делают ставку на массовость, на то, что они могут запустить большие потоки производства вооружений и техники», — отметил он.

Но при этом надо иметь в виду, что там, где концентрируются колоссальные деньги, вооружение и боевая техника, начинается поиск casus belli (повода к войне) для того, чтобы реализовать этот потенциал, заключил аналитик.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше