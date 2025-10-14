«Снесем Севастополь»: что стоит за угрозами генерала США

Ранее Ходжес в интервью польскому YouTube-каналу заявил, что силы НАТО «уничтожили» бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. При этом Калининград и Севастополь и расположенные в них военные объекты, по его словам, были бы «ликвидированы в первые же часы».
«На Западе существует информационно-пропагандистский контур, настроенный на подготовку своего обывателя к войне, для того чтобы урезать социальные программы и выбить из него деньги на милитаризацию Европы. В качестве “главного врага” они обозначают “агрессивную Россию”. Вот в этом контуре и трудятся многие военные, политики, общественные деятели, подпитывающие этот контур всевозможными заявлениями, аналитическими выкладками, размышлениями и выступлениями на телевидении», — сказал Кошкин.
В то же время, по мнению эксперта, коллективный Запад вступил в фазу очередного исторического цикла планирования «похода на Восток», как это было в первой половине XX века.
Как отметил аналитик, составлять те или иные планы ведения боевых действий против потенциальных противников — это непосредственная работа военных любых стран или блоков, за которую они получать деньги и различные преференции.
«Как только они теряют фокус внимания общества, им платят меньше денег, у них меньше льгот и почета. Они понимают, что сейчас находятся на восходящей ветви своего успеха, естественно, у них повышаются оклады, расширяются штаты и так далее», — пояснил Кошкин.
Однако если речь заходит о готовности непосредственного ведения боевых действий, в этом аспекте реальная боеспособность натовских сил значительно уступает их громкой риторике, считает эксперт. Об этом, в частности, по его словам, свидетельствует недавний инцидент с беспилотниками в Польше. Тогда на перехват кустарно собранных дронов без взрывчатки польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также F-16 Румынии и Нидерландов. По этим «копеечным» дронам были выпущены дорогостоящие ракеты.
По мнению Кошкина, такие действия свидетельствуют об отсутствии у поляков и других европейцев реального понимания современных военных конфликтов.
«То есть расходы бешеные, результат ноль. Даже блогеры и оппозиционные журналисты в европейских государствах смеются. Так что говорить о выучке и желании пока не приходится. Они делают ставку на массовость, на то, что они могут запустить большие потоки производства вооружений и техники», — отметил он.
Но при этом надо иметь в виду, что там, где концентрируются колоссальные деньги, вооружение и боевая техника, начинается поиск casus belli (повода к войне) для того, чтобы реализовать этот потенциал, заключил аналитик.