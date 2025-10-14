Ричмонд
Песков призвал дождаться результатов встречи Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться итогов встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в пятницу. Так он прокомментировал сообщения о том, что возможной темой обсуждения лидеров станет отправка американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Источник: РИА "Новости"

«Давайте дождемся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их. Пока это газетные сообщения (про обсуждение поставок ракет.— ''Ъ''). Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Дальность Tomahawk может превышать 2 тыс. км. Дональд Трамп допускал их отправку на Украину, если конфликт не удастся урегулировать. При этом он пообещал узнать, как Украина собирается применять эти ракеты. 17 октября Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

