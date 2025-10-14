Песков призвал дождаться результатов встречи Трампа и Зеленского

«Давайте дождемся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их. Пока это газетные сообщения (про обсуждение поставок ракет.— ''Ъ''). Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», — сказал Дмитрий Песков журналистам.