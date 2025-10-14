Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 14 октября: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Судить о передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk стоит по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленском.

Давайте дождемся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их. Пока это газетные сообщения. Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия сохраняет готовность к мирному диалогу по Украине.

Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по украинскому урегулированию.

Нет, пока не было. Но вы знаете, что Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия приветствует намерение главы США Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

Надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Уиткофф показал себя как эффективный переговорщик, Кремль надеется, что его талант и дальше будет способствовать украинскому урегулированию.

Он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. И надеемся, что его таланты дальше будут способствовать работе уже на этом, на украинском направлении.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Идет активная подготовка к визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который состоится в ноябре.

Путин пока не планирует встречаться с бывшим заложником «Хамаса» из Донбасса.

Владимир Путин во вторник продолжит работу с коллегами из стран Средней Азии. Президент России проведет несколько телефонных разговоров.

Также во вторник глава государства примет с докладом главу «Норникеля» Владимира Потанина.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше