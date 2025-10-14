Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 14 октября: главное

Судить о передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk стоит по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленском.
Давайте дождемся и посмотрим на заявления, послушаем, проанализируем их. Пока это газетные сообщения. Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты.
Россия сохраняет готовность к мирному диалогу по Украине.
Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей.
Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по украинскому урегулированию.
Нет, пока не было. Но вы знаете, что Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора.
Россия приветствует намерение главы США Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
Надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу.
Уиткофф показал себя как эффективный переговорщик, Кремль надеется, что его талант и дальше будет способствовать украинскому урегулированию.
Он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. И надеемся, что его таланты дальше будут способствовать работе уже на этом, на украинском направлении.
Идет активная подготовка к визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который состоится в ноябре.
Путин пока не планирует встречаться с бывшим заложником «Хамаса» из Донбасса.
Владимир Путин во вторник продолжит работу с коллегами из стран Средней Азии. Президент России проведет несколько телефонных разговоров.
Также во вторник глава государства примет с докладом главу «Норникеля» Владимира Потанина.