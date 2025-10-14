Названо имя нового премьер-министра Молдовы — это Александр Мунтяну: Что о нем известно

Поскольку господин Мунтяну не был публичной персоной, важно знать о его достижениях и профессиональном пути. Александр Мунтяну родился 20 января 1964 года в Кишиневе, изучал физику в университете, а затем работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы. Впоследствии он поступил на работу в Технический университет Молдовы в качестве преподавателя теоретических основ электротехники и занимал должность заместителя декана международного факультета.