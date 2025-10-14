Названо имя нового премьер-министра Молдовы — это Александр Мунтяну: Что о нем известно

Игорь Гросу объявил, что Партия действия и солидарности предложит кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы:
"Александр Мунтяну — молдавский экономист, университетский профессор, бизнесмен, известный своей работой в области инвестиций и участием в международных образовательных и культурных проектах. Он является основателем компании 4i Capital Partners и президентом Французского альянса в Республике Молдова.
Поскольку господин Мунтяну не был публичной персоной, важно знать о его достижениях и профессиональном пути. Александр Мунтяну родился 20 января 1964 года в Кишиневе, изучал физику в университете, а затем работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы. Впоследствии он поступил на работу в Технический университет Молдовы в качестве преподавателя теоретических основ электротехники и занимал должность заместителя декана международного факультета.
После создания Национального банка Молдовы Александру Мунтяну был назначен начальником отдела валютных операций, а затем заместителем директора департамента внешних связей. Преподавал банковское дело и финансы в Свободном университете Молдовы. Учился в аспирантуре Колумбийского университета в Нью-Йорке, специализируясь на международных отношениях, банковском деле и финансах. После окончания университета работал во Всемирном банке в Вашингтоне, округ Колумбия.
Александру Мунтяну — основатель и президент Французского альянса в Республике Молдова, организацией, которой он руководит уже более трех десятилетий. Он также является одним из основателей AmCham Moldova (Американской торговой палаты в Молдове).
В 1997 году он вернулся в Республику Молдова и стал заместителем директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR), а затем директором представительства Американского инвестиционного фонда WNISEF, а также членом и/или председателем советов директоров многочисленных компаний в Республике Молдова и Украине.
С 2007 года возглавлял департамент прямых инвестиций Dragon Capital (Украина). В 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе.
Был членом, а затем сопредседателем Делового совета при Пакте стабильности (Вена, Австрия), а также членом и председателем Совета покровителей Печерской международной школы (PSI) в Киеве, аккредитованного учебного заведения Международного бакалавриата (IB).
За свою деятельность в 2006 году был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона Французской Республики".
