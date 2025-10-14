«Мы готовы в этом участвовать» Лукашенко заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября, во вторник, на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта. Подробности приводит БелТА.
— Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил о том, что белорусская сторона давно и неоднократно публично подчеркивала необходимость мирного урегулирования конфликта. Он уточнил, что Беларусь о своей позиции заявила: «Мир, мир и только мир».
— Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство, — обратил внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что для Беларуси в вопросе, касающемся мирного урегулирования украинского конфликта, главным является сохранение Украины в качестве суверенного и независимого государства, которое должно быть миролюбивым, развиваться и никому не создавать проблем.
— Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать, — заметил президент Беларуси.
