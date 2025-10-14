Лукашенко заявил о готовности заключить большую сделку с США

Позже глава Белоруссии по просьбе американского коллеги и других лидеров помиловал 14 иностранцев. Решение было принято в качестве жеста доброй воли на основании принципа гуманности. Из осужденных 6 иностранцев были гражданами Литвы, по 2 — гражданами Латвии, Польши и Германии, а по 1 — Франции и Великобритании.