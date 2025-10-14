«Это эскалирует ситуацию до ядерной войны». Лукашенко высказался о возможной поставке ракет «Томагавк» Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое проходит во Дворце Независимости, Лукашенко предупредил про эскалацию из-за поставки ракет «Томагавк» Украине. Подробности пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко обратил внимание, что его последние встречи с президентом России Владимиром Путиным, как раз говорят о том, что россияне и руководство РФ нацелены на то, чтобы установить мир.
— Никакие «Томагавки» вопрос не решат! Это эскалирует ситуацию до ядерной войны, — предупредил президент Беларуси.
Глава государства предположил, что лучше всех это понимает президент США Дональд Трамп. Александр Лукашенко заметил, что американский лидер не спешит отдавать данное смертоносное оружие (речь идет про ракеты «Томагавк». — Ред.) и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает Зеленский.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо успокоиться в ситуации вокруг ракет «Томагавк».
Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».
Кстати, Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».
А еще глава государства заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта: «Мы готовы в этом участвовать».