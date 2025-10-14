Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый прокурор Талгарского района

Сегодня в Талгаре прокурор Алматинской области Берик Адамов провел межведомственное совещание, в ходе которого представил нового прокурора района Жайнарбека Мынбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор Алматинской области отметил, что новый руководитель имеет более 18 лет стажа службы в органах прокуратуры, из которых последние 7 лет работал в Генеральной прокуратуре.

Жайнарбек Мынбаев зарекомендовал себя как опытный и принципиальный сотрудник. Берик Адамов выразил уверенность, что его назначение придаст новый импульс работе по укреплению законности и правопорядка в районе.

Также в ходе совещания обсуждены итоги исполнения поручений по профилактике правонарушений, качества следствия и взаимодействия между правоохранительными органами.

С начала года уровень преступности в Талгарском районе снизился на 17% — с 1661 до 1369 случаев. Стало меньше краж на 21%, наркопреступлений — на 46%, грабежей — на 23%, преступлений, совершенных ранее судимыми — на 47,6%, рецидивов — на 57%, в алкогольном опьянении — на 18,9% и в общественных местах — на 35,8%.

Только в сентябре правоохранительными органами выявлено более 2,5 тыс. административных правонарушений, раскрыто 25 преступлений, задержано 2 разыскиваемых преступника.

По оценке прокурора региона, ситуация в районе остается стабильной, проводится системная работа, наблюдаются положительные результаты.

Берик Адамов поручил прокуратуре района и полиции усилить профилактические мероприятия, активнее взаимодействовать с жителями, пересмотреть работу участковых инспекторов и принять дополнительные меры по борьбе с уличной и наркопреступностью. Он также отметил, что законность и безопасность граждан должны быть в приоритете каждого руководителя.