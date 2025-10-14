Назначен новый прокурор Талгарского района

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор Алматинской области отметил, что новый руководитель имеет более 18 лет стажа службы в органах прокуратуры, из которых последние 7 лет работал в Генеральной прокуратуре.
Жайнарбек Мынбаев зарекомендовал себя как опытный и принципиальный сотрудник. Берик Адамов выразил уверенность, что его назначение придаст новый импульс работе по укреплению законности и правопорядка в районе.
Также в ходе совещания обсуждены итоги исполнения поручений по профилактике правонарушений, качества следствия и взаимодействия между правоохранительными органами.
С начала года уровень преступности в Талгарском районе снизился на 17% — с 1661 до 1369 случаев. Стало меньше краж на 21%, наркопреступлений — на 46%, грабежей — на 23%, преступлений, совершенных ранее судимыми — на 47,6%, рецидивов — на 57%, в алкогольном опьянении — на 18,9% и в общественных местах — на 35,8%.
Только в сентябре правоохранительными органами выявлено более 2,5 тыс. административных правонарушений, раскрыто 25 преступлений, задержано 2 разыскиваемых преступника.
По оценке прокурора региона, ситуация в районе остается стабильной, проводится системная работа, наблюдаются положительные результаты.
Берик Адамов поручил прокуратуре района и полиции усилить профилактические мероприятия, активнее взаимодействовать с жителями, пересмотреть работу участковых инспекторов и принять дополнительные меры по борьбе с уличной и наркопреступностью. Он также отметил, что законность и безопасность граждан должны быть в приоритете каждого руководителя.