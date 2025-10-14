Назначен новый прокурор Талгарского района

С начала года уровень преступности в Талгарском районе снизился на 17% — с 1661 до 1369 случаев. Стало меньше краж на 21%, наркопреступлений — на 46%, грабежей — на 23%, преступлений, совершенных ранее судимыми — на 47,6%, рецидивов — на 57%, в алкогольном опьянении — на 18,9% и в общественных местах — на 35,8%.