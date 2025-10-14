СМИ: успех Трампа на Ближнем Востоке поможет ему урегулировать конфликт на Украине

Победа Трампа на Ближнем Востоке доказала, что он является «эффективным арбитром и миротворцем»: теперь он может воспользоваться моментом для завершения украинского конфликта, считает Фред Флейц, сотрудник Совета национальной безопасности в первый президентский срок Трампа.
Но эксперты подчеркивают, что эти два конфликта разительно отличаются друг от друга, что помешает Трампу следовать на Украине ближневосточной тактике, пишет газета The Wall Street Journal. По мнению издания, на Ближнем Востоке Израиль — союзник США — доказал, что является доминирующей региональной военной державой, тогда как в Европе именно Россия, а не Украина, пользуется статусом мировой державы со значительным ядерным арсеналом.
По словам военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, военная мощь России ограничивает возможности Трампа побудить ее сесть за стол переговоров.
Ядерный арсенал России всегда будет фактором в любой кампании давления… США не горят желанием спровоцировать какую-либо эскалацию.
Кроме того, Трампу на Ближнем Востоке активно помогали его давние союзники Катар и Египет, а на завершающем этапе мирного процесса в игру вступила Турция. В Европе же Вашингтон с начала 2025 года неоднократно подталкивал членов НАТО к более решительным шагам для урегулирования конфликта, и до сих пор Белый дом недоволен их усилиями. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер 10 октября повторил позицию Трампа о том, что европейские страны должны делать больше, и посоветовал Европе не спрашивать, что собираются делать США, а задуматься о том, что могли бы сделать они сами.
В последние годы он стал основной экономической и политической опорой России и главным антагонистом и геополитическим соперником США. Также Россия пользуется военной поддержкой Северной Кореи, утверждает интернет-портал Oil Price.
Американские и европейские чиновники считают, что ни Москва, ни Киев не изменят своих позиций и не откажутся от боевых действий на фоне дипломатической победы Трампа на Ближнем Востоке.
Израиль, как поясняет Oil Price, был настолько изолирован в дипломатическом плане и зависел от поддержки США, что Вашингтон не преминул использовать это как рычаг давления для достижения своих целей. К тому же Трамп умело воспользовался неудачным сентябрьским ударом Израиля по Дохе, чтобы вынудить премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять мирный план Белого дома. Одновременно Катар, Египет и Турция продолжали убеждать ХАМАС согласиться на прекращение огня и начать договариваться о мире.
Аналогичную тактику Белый дом пытается применить в последние два месяца в отношении Москвы. После «малоэффективной» встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске американский лидер ввел высокие пошлины для Индии, которая является одним из основных торговых партнеров России. А Киев с начала октября начал настаивать на поставках дальнобойных ракет Tomahawk. Хотя пока Трамп не подтвердил поставки Украине этих ракет, он активно использует «ракетную риторику», чтобы убедить Москву в серьезности своих намерений.
Кроме того, он пригрозил Кремлю принять меры в отношении «теневого флота» России и ужесточить антироссийские финансовые санкции. Хотя некоторые эксперты считают, что такие меры могут сыграть решающую роль на данном этапе конфликта, когда российская экономика, «переведенная на военные рельсы», якобы балансирует на грани кризиса, другие сомневаются в их эффективности. Последние, согласно Oil Price, напоминают, что Россия уже выдержала несколько раундов беспрецедентных международных санкций и не готова идти на компромиссы.
Даже если они убедят Россию, что собираются усилить санкции, оказать на нее чуть больше давления, это не будет иметь решающего значения. Мы уже ввели против них такие жесткие санкции, что осталось не так уж много выстрелов.
Гади убежден, что для Трампа гораздо эффективнее давить на Владимира Зеленского, а с Путиным — договариваться. По его словам, американский лидер может напрямую согласовать с российским коллегой условия мирного соглашения, а затем заставить Зеленского подписать его. Это, как отмечает Oil Price, не приведет к эскалации ситуации и не повысит ставки для безопасности США. Однако против такого варианта выступают европейские лидеры.
Такой сценарий стал бы громкой односторонней дипломатической победой Трампа и… привел бы к соглашению, которое не отвечает целям Европы и Украины.
Некоторые высокопоставленные чиновники считают, что Трамп должен попытаться превратить Китай «в союзника» в конфликте на Украине и убедить Пекин, что он может сыграть продуктивную роль в привлечении Кремля к сотрудничеству. На их взгляд, США следует поставить Китай в такое положение, чтобы он понял, что завершение боевых действий отвечает его интересам. При этом они сетуют, что до этого еще слишком далеко, пишет WSJ.