СМИ: успех Трампа на Ближнем Востоке поможет ему урегулировать конфликт на Украине

Кроме того, Трампу на Ближнем Востоке активно помогали его давние союзники Катар и Египет, а на завершающем этапе мирного процесса в игру вступила Турция. В Европе же Вашингтон с начала 2025 года неоднократно подталкивал членов НАТО к более решительным шагам для урегулирования конфликта, и до сих пор Белый дом недоволен их усилиями. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер 10 октября повторил позицию Трампа о том, что европейские страны должны делать больше, и посоветовал Европе не спрашивать, что собираются делать США, а задуматься о том, что могли бы сделать они сами.