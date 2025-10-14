Избран новый аким Семея

Как сообщается на официальном сайте акимата Семея, 12 октября 2025 года состоялись выборы акима города.
Территориальная избирательная комиссия Семея установила итоги выборов.
В список избирателей по избирательному округу был включен 220 761 гражданин, из них проголосовали 118 553. Число недействительных бюллетеней — 2482, с отметкой в строке «Против всех» — 4310.
Число голосов, поданных за каждого кандидата: Бекжасаров А. К. — 9763, Кожанбаев А. Н. — 89 441, Тулеуов К. М. — 12 557.
«Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты Кокпектинского района области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения», — отметили в территориальной избирательной комиссии.