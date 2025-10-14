Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избран новый аким Семея

Избран аким Семея. Им стал Адлет Кожанбаев, набравший наибольшее количество голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение территориальной избирательной комиссии города.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте акимата Семея, 12 октября 2025 года состоялись выборы акима города.

Территориальная избирательная комиссия Семея установила итоги выборов.

В список избирателей по избирательному округу был включен 220 761 гражданин, из них проголосовали 118 553. Число недействительных бюллетеней — 2482, с отметкой в строке «Против всех» — 4310.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: Бекжасаров А. К. — 9763, Кожанбаев А. Н. — 89 441, Тулеуов К. М. — 12 557.

«Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты Кокпектинского района области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения», — отметили в территориальной избирательной комиссии.