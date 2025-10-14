Президент Украины Владимир Зеленский, прежде чем выпрашивать ракеты у США, должен здраво оценить последствия возможного ответа Вооруженных сил России. А такой ответ может быть для Украины просто сокрушительным. К примеру, в список поражаемых целей могут быть добавлены объекты, которые ранее не подвергались ударам со стороны ВС РФ (в частности, мосты через Днепр и гидротехнические сооружения). В общем, на Украине может погаснуть последняя лампочка, если Киев применит ракеты Tomahawk по объектам на территории России и последствия будут таковы, что военно-политическое руководство Украины поневоле придет к выводу — «как же мы погорячились с этими ракетами-то».