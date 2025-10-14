Бросок от Раиса, «Дуслык» для ДжейПи: Минниханов поздравил «Стрелу — Ак Барс» с треблом

Рустам Минниханов о победах «Стрелы — Ак Барс»: «Это результат огромной силы духа и высочайшего мастерства».
В резиденции Раиса Татарстана в Казанском Кремле собрались все участники «золотого требла» клуба «Стрела — Ак Барс»: игроки, тренеры, управленцы и спонсоры. С поздравительной речью выступил Рустам Минниханов.
«Сегодня мы чествуем наших чемпионов, регбийный клуб “Стрела — Ак Барс”, который завоевал все главные трофеи страны в сезоне 2025 года. Впервые в истории татарстанского регби наша команда оформила “золотой требл” — выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Эти победы стали результатом огромной работы, силы духа и высочайшего мастерства. Решающий матч чемпионата был упорным, зрелищным и захватывающим, держал в напряжении до финального свистка и принес первый для клуба титул чемпионов страны», — обратился к собравшимся Минниханов.
Победы прошедшего сезона — триумф многолетней работы, веры в успех и объединения усилий игроков, тренерского штаба и преданных болельщиков, добавил Раис Татарстана.
Уверен, результаты команды мастеров будут и в дальнейшем способствовать развитию детско-юношеского регби, а число детей, выбирающих этот мужественный и благородный вид спорта, будет только расти.
Он вручил несколько благодарственных писем игрокам команды, а главного тренера ДжейПи Нила наградил орденом «Дуслык».
«Спасибо, что празднуете эту победу с нами. Все знают, что без вашей поддержки “Стрелы” бы просто не было. Команда всегда старается полностью выкладываться в каждом матче. Шесть лет назад мы только мечтали о такой команде и трофеях. Сегодня эта мечта воплощена», — обратился к Раису Татарстана ДжейПи Нил.
Отдельно он поблагодарил Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина за поддержку и большую вовлеченность в жизнь команды.
«У Рустама Минниханова отличный бросок, нам как раз не хватает разыгрывающего».
ДжейПи Нил вручил Рустаму Минниханову медаль чемпиона России по регби и мяч с автографами всех игроков команды. Раис Татарстана передал его точным броском министру спорта РТ Владимиру Леонову, сидящему в первом ряду в зале резиденции.
«Отличный бросок, у Рустама Минниханова большой потенциал в регби. У нас как раз не хватает игрока на позицию разыгрывающего, возможно, в следующем сезоне обратимся к нему», — пошутил позже в беседе с «Татар-информом» ДжейПи Нил.
В предыдущем до чемпионского сезоне «Стрела — Ак Барс» остановилась в шаге от победы, упустив преимущество в концовке. Перед решающей встречей в этом году были учтены ошибки и уделялось особое внимание дисциплине, сообщил главный тренер агентству.
«Мы обсуждали перед финалом, что главным фактором победы станет наша собранность, считаю, что команда отлично справилась. Во время первого финала у нас было много игроков, кто не участвовал в матчах такого уровня, а сейчас к нам уже пришел опыт. Мы смогли сохранить концентрацию на протяжении всех 80 минут», — подчеркнул ДжейПи Нил.
По его словам, защита чемпионского титула в следующем сезоне станет большим вызовом для всей команды.
«Оба финала, в Кубке и чемпионате, были очень напряженными, но мы смогли взять титулы. Теперь мы обладатели требла. Нужно отмечать все победы. Я буду не против, если игроки будут праздновать еще две недели», — улыбнулся главный тренер команды.
«Особенно приятно привести родную команду к треблу».
Капитаном «Стрелы — Ак Барса» является воспитанник казанского регби Герман Давыдов.
«Стало доброй традицией, что Раис Татарстана принимает нас у себя, проявляет интерес к нашему виду спорта. “Стрела — Ак Барс” — это первая команда, где я выиграл трофеи. Особенно приятно сделать это в родной команде. Казань — столица спорта в России, нам не хватало только чемпионского щита», — поделился с «Татар-информом» капитан команды.
По его мнению, «Стрела — Ак Барс» только набирает обороты и у команды еще остается большой потенциал. А решающим фактором в победе в этом году стал опыт. На вопрос, чего не хватило годом ранее, Герман Давыдов дал интересный ответ.
«Нам не хватало еще двух кубков. Мы обрели уверенность и опыт», — заявил он.
С этой точкой зрения согласился и вице-капитан команды Виталий Живатов.
«Опыт прошлогоднего финала помог нам выстоять в решающий момент (в этом году, — прим. Т-и). Важную роль сыграла дисциплина. Когда у нас было численное меньшинство, мы смогли без нарушения правил забрать мяч и довести игру до победы», — отметил он.
По его словам, помогли и домашние стены — финал проходил в Казани.
Живатов напомнил, что в ноябре команду ждут еще два турнира по регби-7, где «Стрела — Ак Барс» также ставит себе самые высокие цели.