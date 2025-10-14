The Hill: Байден оценил работу Трампа и сделку по Газе

Я глубоко благодарен и испытываю облегчение за то, что этот день настал — за последних оставшихся в живых 20 заложников, которые прошли через невообразимый ад и, наконец, воссоединились со своими семьями и любимыми, а также за гражданских лиц в Газе, которые пережили неизмеримые потери и, наконец, получат шанс восстановить свою жизнь.
В понедельник ХАМАС вернул 20 живых израильских заложников, а Израиль освободил более 1900 палестинских заключенных. Таким образом обе стороны приступили к выполнению первого этапа мирного соглашения, напоминает американская газета The Hill.
Одновременно Байден подчеркнул на своей странице в соцсети в Х, что путь к мирной сделке был «нелегким» и его администрация «неустанно работала» над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинским мирным жителям и прекращением войны.
Однако в воскресенье его бывший советник по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал идею о том, что сделка между Израилем и ХАМАС была заключена исключительно Трампом. На вопрос о том, заслуживает ли Трамп похвалы, Салливан ответил: «Конечно! И я отдаю должное президенту Трампу, я отдаю должное Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и госсекретарю Марко Рубио. Это тяжелая работа».