Хабиров пригрозил обставить республику пунктами весового контроля

Радий Хабиров анонсировал запуск десятилетней программы по защите дорог от тяжеловесного транспорта.
«Стратегия защиты наших дорог от ненормативного тяжелого транспорта должна быть на 10 лет, чтобы каждый понимал, что ездить по ним становится невыгодно. Я открыто в прямом эфире говорю — я обставлю всю республику пунктами весового контроля, что ни одна собака там не проползет», — сказал глава республики на оперативном совещании в Правительства РБ 14 октября.
По словам Хабирова, доход в бюджет от работы станций весового контроля ежегодно составляет около 600 млн руб, а в этом году, возможно, достигнет 1 млрд руб.