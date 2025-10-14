Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров пригрозил обставить республику пунктами весового контроля

Он возмущен состоянием дорог из-за грузовых машин.

Источник: РИА "Новости"

Радий Хабиров анонсировал запуск десятилетней программы по защите дорог от тяжеловесного транспорта.

«Стратегия защиты наших дорог от ненормативного тяжелого транспорта должна быть на 10 лет, чтобы каждый понимал, что ездить по ним становится невыгодно. Я открыто в прямом эфире говорю — я обставлю всю республику пунктами весового контроля, что ни одна собака там не проползет», — сказал глава республики на оперативном совещании в Правительства РБ 14 октября.

По словам Хабирова, доход в бюджет от работы станций весового контроля ежегодно составляет около 600 млн руб, а в этом году, возможно, достигнет 1 млрд руб.