Мэр Омска Шелест рассказал о детских подарках к Новому году

Вес и состав сладкого подарка остались неизменными, а вот их количество для закупки значительно сократилось.

О закупке традиционных новогодних подарков для юных омичей к Новому году рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале во вторник, 14 октября 2025 года. По линии городской администрации наборы вручат тем, кто преуспевает в учебе, общественной жизни, культуре и спорте.

По сообщению главы города, в этом году к встрече самого долгожданного праздника мэрия закупит 16 034 новогодних сладких подарков.

Собственно, сам состав подарка, как у казано в ТГ-канале мэра Омска, остается неизменным — будут шоколадные конфеты, кондитерские изделия.

«В этом году главными визуальными героями на упаковке стали медвежата. На одной из сторон традиционно размещено поздравление с добрыми пожеланиями. Надеюсь, детям понравится и подарок, и его оформление», — рассказал мэр Сергей Шелест.

Все сладости должны иметь необходимые сертификаты и разрешения, а также соответствовать сроку годности. Контроль за это возложен на подрядчика.