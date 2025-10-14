Мэр Омска Шелест рассказал о детских подарках к Новому году

О закупке традиционных новогодних подарков для юных омичей к Новому году рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале во вторник, 14 октября 2025 года. По линии городской администрации наборы вручат тем, кто преуспевает в учебе, общественной жизни, культуре и спорте.