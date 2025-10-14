Вениамин Кондратьев рассказал о ходе газификации на Кубани

В Краснодарском крае на газификацию населенных пунктов в 2025 году предусмотрели 1,6 млрд рублей. Это позволит провести сети в 26 муниципалитетах. Для проведения газа в дома жители Кубани могут получить субсидии из краевого бюджета. Материальная помощь предназначена для льготных категорий граждан — малоимущих, многодетных, ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей. Об этом сегодня, 14 октября, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
Сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 115,2 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на подключение газа в пределах границ участка: проектирование сетей, строительство и реконструкцию внутреннего газопровода, и так далее.
С 2022 года финансовой помощью от властей края на газификацию воспользовались более 22,4 тысячи человек. Из них с начала 2025 года — свыше 6,4 тысячи жителей, сказал Вениамин Кондратьев.
Получить информацию о мерах поддержки при газификации можно по телефону горячей линии: 8 (800)55−000−55 в будние дни с 9:00 до 18:00.