Вениамин Кондратьев рассказал о ходе газификации на Кубани

В Краснодарском крае на газификацию населенных пунктов в 2025 году предусмотрели 1,6 млрд рублей. Это позволит провести сети в 26 муниципалитетах. Для проведения газа в дома жители Кубани могут получить субсидии из краевого бюджета. Материальная помощь предназначена для льготных категорий граждан — малоимущих, многодетных, ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей. Об этом сегодня, 14 октября, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.