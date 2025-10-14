Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вениамин Кондратьев рассказал о ходе газификации на Кубани

Финансовой помощью из бюджета края воспользовались более 22,4 тысячи человек.

Источник: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае на газификацию населенных пунктов в 2025 году предусмотрели 1,6 млрд рублей. Это позволит провести сети в 26 муниципалитетах. Для проведения газа в дома жители Кубани могут получить субсидии из краевого бюджета. Материальная помощь предназначена для льготных категорий граждан — малоимущих, многодетных, ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей. Об этом сегодня, 14 октября, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 115,2 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на подключение газа в пределах границ участка: проектирование сетей, строительство и реконструкцию внутреннего газопровода, и так далее.

С 2022 года финансовой помощью от властей края на газификацию воспользовались более 22,4 тысячи человек. Из них с начала 2025 года — свыше 6,4 тысячи жителей, сказал Вениамин Кондратьев.

Получить информацию о мерах поддержки при газификации можно по телефону горячей линии: 8 (800)55−000−55 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше