«Хвосты» какие-то остались«. Лукашенко отреагировал на снятие санкций США с “Белавиа”

Лукашенко сказал, что США снимают санкции с «Белавиа», но «хвосты» остались.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября, во вторник, на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сказал, что США снимают санкции с «Белавиа», но «хвосты» остались. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, говоря про развитие белорусско-американских отношений, заметил, что Беларусь может идти на определенные компромиссы и делать шаги навстречу, ожидая от американской стороны, что она будет выполнять обещанное, так же, как и по «Белавиа».

— Заявили о том, что снимают санкции с «Белавиа, а “хвосты” какие-то остались, — обратил внимание президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, руководители «Белавиа» заявляют о том, что снятие санкций еще не полностью смогло освободить от каких-то глупых обязательств.

— И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы «хвосты» эти ликвидировать. Хорошо, — заметил президент Беларуси.

Тем временем Беларусь ждет реализации решения президента США Дональда Трампа о снятии санкций США с «Белавиа».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Кроме того, Лукашенко заявил, что Оман выделяет Беларуси землю для туристического кластера: «Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты».

