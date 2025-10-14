Губернатор Пермского края встретился с представителями ветеранских организаций

Председатель регионального совета ветеранов Надежда Максютенко сообщила, что подобные встречи с главой края проходят регулярно — раз в квартал. По ее словам, ветеранское сообщество реализует множество проектов, среди которых «Активное долголетие», «Растим патриотов Прикамья», а также такие инициативы, как «Память Великая», конкурс «Ветеранское подворье», «Битва хоров», «Поезд Победы», «Исторические реконструкции» и другие.