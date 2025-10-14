Губернатор Пермского края встретился с представителями ветеранских организаций

Сегодня в Перми состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Махонина с активистами ветеранского движения Прикамья. В начале мероприятия глава региона выразил благодарность ветеранам за их вклад в патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию и общественную работу.
На встрече обсуждались ключевые направления совместной деятельности, в том числе подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Речь шла о развитии программ по патриотическому воспитанию, поддержке ветеранских организаций в различных отраслях и новых форматах взаимодействия с молодежью.
Председатель регионального совета ветеранов Надежда Максютенко сообщила, что подобные встречи с главой края проходят регулярно — раз в квартал. По ее словам, ветеранское сообщество реализует множество проектов, среди которых «Активное долголетие», «Растим патриотов Прикамья», а также такие инициативы, как «Память Великая», конкурс «Ветеранское подворье», «Битва хоров», «Поезд Победы», «Исторические реконструкции» и другие.
Об опыте реализации патриотических программ рассказала Маргарита Фулей, руководитель ветеранской организации Александровского района. Она представила проект «Их подвиг не подлежит забвению», реализуемый в рамках года 80-летия Победы.
Также своим опытом поделились представители ветеранского совета ПАО «Уралкалий» и ветеранской организации Соликамского округа. Как отметили Тамара Мальцева и Сергей Ерофеев, ветераны не только заботятся о пожилых, но и активно участвуют в жизни муниципалитета, передают молодежи знания и ценности через уроки мужества.
«За 15 лет работы я видел, как дети становятся взрослыми, проходят службу, создают семьи и становятся ответственными гражданами. Мы гордимся, что внесли свой вклад в их воспитание», — отметил Сергей Ерофеев.
Кроме того, участники встречи рассказали о новых молодежных инициативах, реализуемых в сотрудничестве с ветеранами. Были представлены примеры работы дружин юных пожарных Осинского округа, юнармейских отрядов «Вымпел» из Суксунского округа и «Движения первых» из Большесосновского района.
Завершилась встреча неформальным общением и вручением памятных подарков. Справка: в Пермскую региональную организацию ветеранов входит 60 общественных объединений, объединяющих более 350 тысяч человек.