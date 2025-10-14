Президент Мадагаскара Радзуэлина покинул страну после протестов зумеров

По предложению оппозиции было сформировано временное правительство, которое бывший диджей Радзуэлина возглавлял до 2014 года. В 2018-м он по итогам выборов стал президентом Мадагаскара, а в 2023-м — переизбран на этот пост. Reuters писал, что в 2023 году перед переизбранием Радзуэлины на протяжении нескольких недель проходили протесты. Оппозиция требовала запретить действующему президенту баллотироваться, поскольку, по ее данным, в 2014 году он получил французское гражданство. Радзуэлина в ответ заявил, что конституция страны не запрещает ему участвовать в выборах.