Слюсарь посетил праздничную службу в день Покрова Пресвятой Богородицы

Божественную литургию в главном храме донских казаков возглавил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Праздник собрал многочисленных верующих в стенах собора. Обращаясь к присутствующим, Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с праздником.
«Это день, когда особенно ясно ощущаешь силу веры и духовного единства нашего народа. Желаю каждому мира в душе, света в доме и веры в то, что добро всегда сильнее. Пусть Покров Богородицы хранит наши семьи и родную землю», — сказал губернатор.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет особое значение для православных верующих региона. Согласно историческому преданию, во время обороны Азова в 1641 году явление образа Божией Матери помогло защитникам города одержать победу над превосходящими силами противника. В этот день верующие также возносят молитвы у Донской иконы Божией Матери, список которой находится в Вознесенском соборе.