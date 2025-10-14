Лукашенко сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября, во вторник, на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, говоря про отношения Беларуси и США, обратил внимание, что с учетом наметившегося прогресса, следует на перспективу выработать дальнейший алгоритм.
— Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, «красные линии», переход которых для нас неприемлем, — уточнил президент Беларуси.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что важно учитывать и то, что действия ни в коем случае не нанесли вред не только отношениям Беларуси с Россией, но и белорусско-китайским отношениям, обязательствам белорусской стороны перед другими дружественными странами в рамках участия страны в евразийских интеграционных объединениях.
— Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках, — заявил глава государства.
Президент Беларуси предложил, что, возможно, следует выработать некий план отношений с американской стороной и решения вопросов, которые будут поставлены Беларусью и США в ходе переговоров.
— Закрепить это на самом высоком уровне, — подчеркнул Александр Лукашенко.
