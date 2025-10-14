Лукашенко сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что важно учитывать и то, что действия ни в коем случае не нанесли вред не только отношениям Беларуси с Россией, но и белорусско-китайским отношениям, обязательствам белорусской стороны перед другими дружественными странами в рамках участия страны в евразийских интеграционных объединениях.