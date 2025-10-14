«Они нам вредят, отвлекают от решения многих проблем». Лукашенко высказался о санкциях США и Евросоюза в отношении Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое состоялось 14 октября во Дворце Независимости, сказал, от чего отвлекают Беларусь санкции США и ЕС. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что в отношении Беларуси со стороны США и их союзник, особенно ЕС, и далее продолжают действовать санкции.
— Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко сообщил, что американской администрацией, к сожалению, по-прежнему реализуется политика, связанная с продвижением неких псевдодемократических ценностей.
— Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле — ничего подобного, — заметил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта: «Мы готовы в этом участвовать».
Тем временем Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».
Вместе с тем глава государства Лукашенко сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».