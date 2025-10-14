Ричмонд
«Они нам вредят, отвлекают от решения многих проблем». Лукашенко высказался о санкциях США и Евросоюза в отношении Беларуси

Лукашенко сказал, от чего отвлекают Беларусь санкции США и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое состоялось 14 октября во Дворце Независимости, сказал, от чего отвлекают Беларусь санкции США и ЕС. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства акцентировал внимание на том, что в отношении Беларуси со стороны США и их союзник, особенно ЕС, и далее продолжают действовать санкции.

— Да, мы научились жить под давлением этих санкций, работать, хотя не без проблем. Но они существуют. Они нам вредят, отвлекают нас от решения многих проблем, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко сообщил, что американской администрацией, к сожалению, по-прежнему реализуется политика, связанная с продвижением неких псевдодемократических ценностей.

— Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле — ничего подобного, — заметил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта: «Мы готовы в этом участвовать».

Тем временем Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Вместе с тем глава государства Лукашенко сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США.

