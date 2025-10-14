Путин и Мирзиеев обсудили укрепление двусторонних отношений

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в публикации.
Лидеры уделили особое внимание сохранению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.
«С удовлетворением отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров», — добавили в пресс-службе.