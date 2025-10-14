Ричмонд
СМИ: формирование правительства в Чехии застопорилось из-за оскорбительных высказываний

Переговоры о формировании чешского правительства зашли в тупик после того, как кандидат на пост министра иностранных дел оказался втянут в скандал из-за комментариев в социальных сетях, сообщают европейские СМИ.

Источник: РИА "Новости"
Чешская партия «Автомобилисты» (Motoristé sobě, AUTO) пригрозила отказаться от переговоров с правой популистской партией ANO, лидером которой является вероятный следующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, и ультраправой партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), сообщает европейское бюро Politico.

Поводом для этого стало то, что чешское новостное издание Deník N в минувшие выходные опубликовало архив сообщений, которые Филип Турек из AUTO (бывший член Европейского парламента, автогонщик и кандидат на пост министра иностранных дел Чехии) размещал в соцсети Facebook* перед тем, как в прошлом году занялся политикой. Он оставлял расистские, сексистские и гомофобные комментарии, а также шутки и аллюзии на Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Как поясняет чешское издание Noninky, в одном из постов Турек оскорбительно высказался об экс-президенте США Бараке Обаме, а в других сообщениях насмехался над британской королевской семьей, в частности над браком принца Гарри с Меган Маркл.

Сам Турек «категорически» отрицает свою причастность к этим публикациям. Сейчас полиция проверяет архив, а в AUTO заявили, что они подают заявление о возбуждении уголовного дела против Deník N.

Председатель партии AUTO Петр Мацинка в понедельник пригрозил сорвать переговоры о формировании коалиции и сообщил, что полностью доверяет Туреку и не намерен искать ему замену.

«Либо мы будем в правительстве, либо мы будем в оппозиции — третьего варианта нет», — заявил Мацинка. Президента Чехии Петр Павел, со своей стороны, сказал, что, если подлинность постов Турека в соцсети подтвердится, это станет «серьезной проблемой».

Турек, как напоминает Politico, уже замешан в нескольких скандалах. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за фотографии, на которой он отдает нацистское приветствие, а также из-за заявлений его бывшей девушки, которая обвинила его в изнасиловании и жестоком обращении. Турек опроверг все обвинения, назвав их «абсурдными».

Как поясняет Politico, Бабиш, в начале октября одержавший убедительную победу на выборах в Чехии, намерен сформировать правительство при поддержке «Автомобилистов» и SPD. Без поддержки этих партий у него не будет большинства в парламенте. Распределение мест в будущем правительстве было согласовано представителями этих трех партий в пятницу. Кабинет министров, как они предполагали, будет состоять из 16 членов, включая премьер-министра. ANO получит девять мест, SPD — три, а «Автомобилисты» — четыре. Теперь по этим договоренностям нанес серьезный удар, отмечает портал CNN Prima News.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская

