СМИ: формирование правительства в Чехии застопорилось из-за оскорбительных высказываний

Как поясняет Politico, Бабиш, в начале октября одержавший убедительную победу на выборах в Чехии, намерен сформировать правительство при поддержке «Автомобилистов» и SPD. Без поддержки этих партий у него не будет большинства в парламенте. Распределение мест в будущем правительстве было согласовано представителями этих трех партий в пятницу. Кабинет министров, как они предполагали, будет состоять из 16 членов, включая премьер-министра. ANO получит девять мест, SPD — три, а «Автомобилисты» — четыре. Теперь по этим договоренностям нанес серьезный удар, отмечает портал CNN Prima News.