«У нас есть каналы общения». Глава КГБ Тертель сказал про диалог Беларуси с Польшей и странами Балтии

КГБ сказал об общении Беларуси с Польшей и Прибалтикой из-за общих интересов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель после совещания у президента Беларуси сказал об общении Беларуси с Польшей и Прибалтикой из-за общих интересов. Подробности сообщает БелТА.

По словам главы КГБ, во время совещания у главы государства также обсуждались и отношения с Польшей и странами Балтии.

— Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб, — привел подробности Иван Тертель.

Председатель Комитета госбезопасности акцентировал внимание на том, что понимание между сторонами потихоньку налаживается, обсуждаются общие вопросы и где-то удается выйти на понимание взаимных интересов.

— Наш взаимный интерес — это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей. Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть и о которой мы все практически слышим, — подчеркнул глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Тем временем Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».

Вместе с тем Лукашенко высказался о санкциях США и Евросоюза в отношении Беларуси: «Они нам вредят, отвлекают от решения многих проблем».

