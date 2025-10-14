«У нас есть каналы общения». Глава КГБ Тертель сказал про диалог Беларуси с Польшей и странами Балтии

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель после совещания у президента Беларуси сказал об общении Беларуси с Польшей и Прибалтикой из-за общих интересов. Подробности сообщает БелТА.
По словам главы КГБ, во время совещания у главы государства также обсуждались и отношения с Польшей и странами Балтии.
— Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб, — привел подробности Иван Тертель.
Председатель Комитета госбезопасности акцентировал внимание на том, что понимание между сторонами потихоньку налаживается, обсуждаются общие вопросы и где-то удается выйти на понимание взаимных интересов.
— Наш взаимный интерес — это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей. Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть и о которой мы все практически слышим, — подчеркнул глава КГБ Беларуси Иван Тертель.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».
Тем временем Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».
Вместе с тем Лукашенко высказался о санкциях США и Евросоюза в отношении Беларуси: «Они нам вредят, отвлекают от решения многих проблем».