«У нас есть каналы общения». Глава КГБ Тертель сказал про диалог Беларуси с Польшей и странами Балтии

— Наш взаимный интерес — это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей. Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть и о которой мы все практически слышим, — подчеркнул глава КГБ Беларуси Иван Тертель.