Лукашенко: США возобновили финансирование НПО и прочих «грязных дел»

Лукашенко заявил, что США вновь возобновили финансирование НПО и прочих «грязных дел».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, состоявшееся 14 октября, во вторник, заявил, что США возобновили финансирование НПО и прочих «грязных дел». Подробности сообщает пресс-служба президента.

Глава государства на совещании напомнил о том, что ранее президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио делали заявления о прекращении финансирования различного рода НПО и прочих «грязных дел».

— Но совсем недавно мы об этом узнали, что ничего подобного, — финансирование возобновлено. Ну это их дело, куда тратить деньги. А наше дело — видеть свои интересы, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о санкциях США и Евросоюза в отношении Беларуси: «Они нам вредят, отвлекают от решения многих проблем».

Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Кстати, глава государства высказался о возможной поставке ракет «Томагавк» Украине: «Это эскалирует ситуацию до ядерной войны».

