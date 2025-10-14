Ранее Ходжес дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО «уничтожили» бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград и Севастополь. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.
Зачастую ушедшие в отставку высокопоставленные западные военные из «ястребов войны» превращаются в «голубей», делая всякого рода миролюбивые заявления. Ходжес же продолжает оставаться сторонником эскалации конфликта. Его слова напоминают клекот стервятника, за которым стоит стремление привлечь к себе внимание и напугать Россию возможными ударами по ее городам-символам: Севастополю и Калининграду.
По его мнению, само по себе заявление Ходжеса не более, чем пустышка и пиар-акция ушедшего на покой «отставника».
«Но с другой стороны оно может побудить киевские власти активизировать провокации в отношении российских регионов», — считает эксперт.