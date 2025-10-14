Ричмонд
СМИ: два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ультралевая партия «Непокоренная Франция», не теряя времени, вынесли вопрос о доверии новому правительству Франции на голосование. В четверг, 16 октября, будут рассмотрены сразу два вотума недоверия.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Судьба нового правительства Франции висит на волоске, пишет американское издание Orlando News. Недавно переназначенный премьер Себастьян Лекорню должен пойти на уступки своим политическим оппонентам, чтобы избежать вотума недоверия, пока страна изо всех сил пытается покончить с затянувшимся политическим кризисом, говорится в статье.

Во вторник Лекорню встретится со своим кабинетом министров, чтобы обсудить проект бюджета на 2026 год, который законодатели рассмотрят в течение следующих 70 дней. А позднее он выступит с программной речью в Национальном собрании, в которой изложит приоритеты нового правительства.

Политические оппоненты президента Эммануэля Макрона раскритиковали его решение вновь назначить Лекорню премьер-министром.

Хотя до следующих президентских выборов во Франции остается менее двух лет, «Национальное объединение» призывает Макрона объявить о досрочных парламентских выборах, тогда как «Непокоренная Франция» хочет, чтобы действующий президент ушел в отставку, пишет Orlando News. Хотя у обеих партий, как отмечает издание, недостаточно мест, чтобы самостоятельно свергнуть правительство Лекорню, если их поддержат социалисты и зеленые, то судьба нового кабинет будет решена.

Однако Лекорню может попытаться переиграть их и привлечь на свою сторону социалистов, которые настаивают на отмене непопулярной пенсионной реформы. Она стала одним из основных направлений политики Макрона, несмотря на массовые протесты французов и политических сил по обе стороны спектра.

Если правительству Лекорню все же вынесут вотум недоверия, то Макрон лишится последнего шанса досидеть до окончания своего второго президентского срока, считает издание.