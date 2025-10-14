СМИ: два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

Хотя до следующих президентских выборов во Франции остается менее двух лет, «Национальное объединение» призывает Макрона объявить о досрочных парламентских выборах, тогда как «Непокоренная Франция» хочет, чтобы действующий президент ушел в отставку, пишет Orlando News. Хотя у обеих партий, как отмечает издание, недостаточно мест, чтобы самостоятельно свергнуть правительство Лекорню, если их поддержат социалисты и зеленые, то судьба нового кабинет будет решена.