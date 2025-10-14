СМИ: два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

Судьба нового правительства Франции висит на волоске, пишет американское издание Orlando News. Недавно переназначенный премьер Себастьян Лекорню должен пойти на уступки своим политическим оппонентам, чтобы избежать вотума недоверия, пока страна изо всех сил пытается покончить с затянувшимся политическим кризисом, говорится в статье.
Во вторник Лекорню встретится со своим кабинетом министров, чтобы обсудить проект бюджета на 2026 год, который законодатели рассмотрят в течение следующих 70 дней. А позднее он выступит с программной речью в Национальном собрании, в которой изложит приоритеты нового правительства.
Хотя до следующих президентских выборов во Франции остается менее двух лет, «Национальное объединение» призывает Макрона объявить о досрочных парламентских выборах, тогда как «Непокоренная Франция» хочет, чтобы действующий президент ушел в отставку, пишет Orlando News. Хотя у обеих партий, как отмечает издание, недостаточно мест, чтобы самостоятельно свергнуть правительство Лекорню, если их поддержат социалисты и зеленые, то судьба нового кабинет будет решена.
Однако Лекорню может попытаться переиграть их и привлечь на свою сторону социалистов, которые настаивают на отмене непопулярной пенсионной реформы. Она стала одним из основных направлений политики Макрона, несмотря на массовые протесты французов и политических сил по обе стороны спектра.
Если правительству Лекорню все же вынесут вотум недоверия, то Макрон лишится последнего шанса досидеть до окончания своего второго президентского срока, считает издание.