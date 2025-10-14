Юрий Слюсарь поздравил опорный университет Дона с юбилеем

— ВУЗ активно включен в выполнение стратегических проектов Ростовской области, будь то развитие АПК, импортозамещение, цифровизация или «умные технологии». Это позволяет ему ежегодно входить в топ-50 лучших инженерных вузов страны. Именно ДГТУ является координатором Южного научно-образовательного центра по цифровой трансформации. В активе — промышленный коворкинг для технологических стартапов, передовая инженерная школа в партнерстве с «Ростсельмашем», технопарк «Кванториум», центр дополнительного образования и многое другое. Убежден, что во взаимодействии со специалистами ДГТУ будет реализовано немало программ развития для наших предприятий и всего донского региона", — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Обращаясь к студентам, глава региона подчеркнул, что их энергия и стремление к знаниям — это тот ресурс, который помогает Ростовской области динамично развиваться. Он пожелал региональному опорному вузу к вековому юбилею войти в первую пятерку российских инженерных университетов. Затем Юрий Слюсарь вручил лучшим преподавателям награды.
Приветственный адрес педагогическому коллективу и студентам направили: врио руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сенатор РФ от регионального Законодательного Собрания Василий Голубев, спикер областного парламента Александр Ищенко, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко вручила ректору ДГТУ Бесариону Месхи Почетную грамоту Правительства РФ за заслуги в области науки и образования.