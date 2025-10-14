Ричмонд
Пушков: поставка Киеву ракет Tomahawk может нанести «тройной вред»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Передача Украине американских ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, но может нанести «тройной вред» — навредить отношениям РФ и США, перспективам урегулирования украинского конфликта и глобальной безопасности, заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: AP 2024

«США могут передать Украине до 50 ракет Tomahawk. Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что президент США Дональд Трамп сейчас может либо осуществить свою угрозу и нанести ущерб делу мира, либо сделать выбор в пользу рационального решения.

Трамп 6 октября сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Он заявил, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным.

