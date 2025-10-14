Пушков: поставка Киеву ракет Tomahawk может нанести «тройной вред»

«США могут передать Украине до 50 ракет Tomahawk. Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта», — написал он в своем Telegram-канале.