В Севастополе проходит тренировка флота

Черноморский флот проводит еще одну тренировку в Севастополе 14 октября.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 14 октября, Черноморский флот России проводит еще одну тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Любимовки. Планируется, что это мероприятие продлится ориентировочно до пяти вечера. Как пояснил Развожаев, флот проводит тренировку расчетов расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. При этом будут применяться различные виды оружия.

«В городе все спокойно», — написал Развожаев.