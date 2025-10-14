В Севастополе проходит тренировка флота

Тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Любимовки. Планируется, что это мероприятие продлится ориентировочно до пяти вечера. Как пояснил Развожаев, флот проводит тренировку расчетов расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. При этом будут применяться различные виды оружия.