Reuters: Трамп примет участие в подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Он имел в виду встречу лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет с 26 по 28 октября в столице Малайзии Куала-Лумпуре и в которой примут участие лидеры всех 10 членов АСЕАН, а также их торговые партнеры, включая Китай, Россию и США, поясняет Reuters.