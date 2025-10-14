Ричмонд
Reuters: Трамп примет участие в подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан во вторник сообщил, что президент США Дональд Трамп 26 октября посетит страну, где на саммите будет подписано соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В июле напряженность из-за неразграниченных пунктов на сухопутной границе Таиланда и Камбоджи протяженностью 817 километров переросла в пятидневный конфликт. В результате самых ожесточенных столкновений более чем за десятилетие погибли по меньшей мере 48 человек и сотни тысяч были временно перемещены, напоминает Reuters.

«Во время саммита мы надеемся увидеть подписание декларации, известной как Куала-Лумпурское соглашение, между этими двумя соседями, которая обеспечит мир и длительное прекращение огня», — сказал Мохамад.

Он имел в виду встречу лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет с 26 по 28 октября в столице Малайзии Куала-Лумпуре и в которой примут участие лидеры всех 10 членов АСЕАН, а также их торговые партнеры, включая Китай, Россию и США, поясняет Reuters.

Мохамад утверждает, что Трамп «с нетерпением ждет возможности стать свидетелем» заключения сделки, не уточнив, как и когда это стало известно.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, нынешний председатель АСЕАН, заявил, что Трамп примет участие во встречах, но официального подтверждения из Вашингтона пока не поступало.

Малайзия 28 июля выступила посредником в прекращении огня после настойчивых попыток Анвара добиться мира и телефонных звонков Трампа лидерам обеих стран. Малайзия и США намерены способствовать более широкому прекращению огня между Таиландом и Камбоджей, что потребует от обеих сторон разминирования спорных территорий и отвода тяжелого вооружения от своих границ, сказал Мохамад.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет ранее заявил, что выдвинул кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира, отметив его «инновационную дипломатию», которая помогла остановить конфликт. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на прошлой неделе сообщил, что получил письмо от Трампа, в котором американский президент выразил поддержку мирному процессу и подчеркнул важность восстановления стабильности в регионе.

