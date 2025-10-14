Ричмонд
Глава Ростова поддержал идею создания парка на месте ипподрома

Александр Скрябин поддержал идею губернатора о создании парка на месте ипподрома.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова Александр Скрябин поддержал идею донского губернатора о создании большого парка на месте Ростовского ипподрома. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости создания большого парка на территории Ростовского ипподрома, который прекращает свою работу с 28 ноября. Решение о закрытии было принято собственником, однако глава региона намерен не допустить массовой застройки этой обширной территории в центре города.

— Как глава города считаю, что парк в центре города украсит Ростов и станет новым центром притяжения горожан, — отметил Александр Скрябин.

