Глава Ростова поддержал идею создания парка на месте ипподрома

Глава Ростова Александр Скрябин поддержал идею донского губернатора о создании большого парка на месте Ростовского ипподрома. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости создания большого парка на территории Ростовского ипподрома, который прекращает свою работу с 28 ноября. Решение о закрытии было принято собственником, однако глава региона намерен не допустить массовой застройки этой обширной территории в центре города.
— Как глава города считаю, что парк в центре города украсит Ростов и станет новым центром притяжения горожан, — отметил Александр Скрябин.
