Глава Ростова поддержал идею создания парка на месте ипподрома

Напомним, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости создания большого парка на территории Ростовского ипподрома, который прекращает свою работу с 28 ноября. Решение о закрытии было принято собственником, однако глава региона намерен не допустить массовой застройки этой обширной территории в центре города.