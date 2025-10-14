Постпред Украины в ООН назвал главной целью миссии изоляцию России

Мельника назначили постпредом Украины при ООН в апреле 2025 года. С 2014 по 2022 год он занимал должность украинского посла в Германии, с 2022 по 2023 год находился на посту замминистра иностранных дел страны. С 20 июня 2023 года по 7 апреля 2025 он был послом Украины в Бразилии.