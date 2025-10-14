Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Украины в ООН назвал главной целью миссии изоляцию России

Главными целями миссии Украины при ООН в Нью-Йорке являются усиление поддержки Украины и изоляция России, заявил в интервью «Суспільне» представитель Украины при организации и бывший посол в Германии Андрей Мельник.

Источник: Reuters

«Безусловно, все усилия и впредь будут сосредоточены на достижении этой цели — изоляции России и усилении поддержки Украины», — подчеркнул постпред.

Мельник отметил, что для этого необходимо искать «точки соприкосновения» с другими государствами, которым неудобно стоять перед выбором: «либо Украина, либо Россия».

80-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартовала 9 сентября 2025 года и продлится до 8 сентября 2026 года. В июне председателем сессии избрали бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая была единственным кандидатом.

Мельника назначили постпредом Украины при ООН в апреле 2025 года. С 2014 по 2022 год он занимал должность украинского посла в Германии, с 2022 по 2023 год находился на посту замминистра иностранных дел страны. С 20 июня 2023 года по 7 апреля 2025 он был послом Украины в Бразилии.

В мае 2022 года Мельник назвал на тот момент канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной колбасой» из-за его отказа ехать на Украину. Позже дипломат извинился за свои слова. Шольц говорил, что не обратил на слова Мельника внимания. Летом того же года Мельника сняли с должности германского посла.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше