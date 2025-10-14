Ричмонд
Лукашенко сказал, что Беларуси и США надо сделать на самом высоком уровне

Лукашенко допустил выработку плана отношений Беларуси с США, сказав про самый высокий уровень.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, что Беларуси и США надо сделать на самом высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства на совещании высказал мнение, что, вероятно, необходимо выработать некий план отношений Беларуси с США и решения тех вопросов, которые будут поставлены и перед белорусской стороной, и перед американской в ходе переговоров.

— Закрепить это на самом высоком уровне, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США.

Тем временем глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель сказал про диалог Беларуси с Польшей и странами Балтии: «У нас есть каналы общения».

Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

