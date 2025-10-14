Лукашенко сказал, что Беларуси и США надо сделать на самом высоком уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, что Беларуси и США надо сделать на самом высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба президента.