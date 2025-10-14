Лукашенко сказал, что Беларуси и США надо сделать на самом высоком уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, что Беларуси и США надо сделать на самом высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства на совещании высказал мнение, что, вероятно, необходимо выработать некий план отношений Беларуси с США и решения тех вопросов, которые будут поставлены и перед белорусской стороной, и перед американской в ходе переговоров.
— Закрепить это на самом высоком уровне, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о «красных линиях» в отношениях Беларуси и США.
Тем временем глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель сказал про диалог Беларуси с Польшей и странами Балтии: «У нас есть каналы общения».
Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».